PD: ROSATO, PRODI E VELTRONI NON METTONO IN DISCUSSIONE LEADERSHIP RENZI

29 giugno 2017- 13:30

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "Romano Prodi è il padre ispiratore del Partito Democratico essendo il fondatore primo dell'Ulivo. Mentre Walter Veltroni è colui che ha dato anima e gambe al nostro partito. Veltroni e Prodi sono due persone che nella loro storia e con la loro storia hanno consentito a noi di essere qui e di avere prima Renzi e poi Gentiloni alla guida del governo". Lo dice il capogruppo del Pd, Ettore Rosato, a radio Radicale. "Il nostro debito di riconoscenza nei loro confronti è enorme. E quindi quando uno di loro dà un 'alert', segnalando pericoli e problemi vanno sempre ascoltati con grande attenzione. Noi -conclude Rosato- lo facciamo con grande rispetto, con grande sensibilità. E anche con la consapevolezza che lo fanno per dare una mano al Pd. E non certo per ostacolarne il percorso o per mettere in discussione la sua leadership".