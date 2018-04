27 aprile 2018- 19:30 Pd: Rosato, Renzi non intende ritirare dimissioni

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - "Renzi è in campo. Perché non si può abdicare dall'essere un leader. Ma non credo, anzi non è nei programmi di Renzi" tornare segretario, "lo ha ripetuto molte volte". Ettore Rosato risponde così a Carta Bianca a chi gli chiede se Matteo Renzi potrebbe ritirare le dimissioni da segretario come gli viene chiesto da settori del Pd e da militanti.