7 marzo 2019- 18:57 Pd: Rubino, 'bene Miccoli su Sicilia, stop polemiche'

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - “Accogliamo favorevolmente la proposta del rappresentante di Nicola Zingaretti per un percorso unitario a partire dallo stop dei congressi provinciali. Proporremo al presidente della Commissione regionale per il Congresso della Sicilia di portare questa richiesta in commissione". Lo dichiara il vicesegretario del Pd Sicilia, Antonio Rubino."Le amministrative di aprile e le europee di maggio impongono a noi tutti di abbassare i toni, di spegnere ogni polemica e di affrontare insieme le sfide elettorali. Un percorso di condivisione che può partire, secondo noi, anche dall’individuazione di una segreteria regionale unitaria per la quale ci dichiariamo disponibili fin da subito", afferma.