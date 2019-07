31 luglio 2019- 09:30 Pd: Rubino, 'se Lupo vuole dare una mano per unire il partito si dimetta'

Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - “L’invito all’unità dell’onorevole Lupo sarebbe un fatto positivo se non fosse lui stesso l’elemento più profondo di divisione. Se vuole davvero dare una mano ed aiutare il Pd a ritrovarsi può fare una cosa sola: dimettersi”. Cosi Antonio Rubino sulle dichiarazioni del capogruppo all’Ars. “Per otto mesi, il Capogruppo all'Ars, ha lavorato per demolire ogni ipotesi di percorso unitario alimentando in ogni contesto divisione e disgregazione. In questo senso l’invito rivolto a Davide Faraone appare tardivo e strumentale. Qualsiasi ipotesi di lavoro potrà partire solo dopo che Lupo avrà lasciato il suo incarico che, per quanto prestigioso, varrà sempre meno del bene del Pd", conclude.