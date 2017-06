PD: RUTELLI, NATO PER ALLARGARE E NON PER RIDURRE SPAZI

29 giugno 2017- 13:28

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "Quando è nato il Pd, 120 parlamentari hanno votato sì a sciogliersi per dar vita a qualcosa di più grande. Tutti abbiamo voluto la nascita del Pd allora e quel disegno lo dobbiamo mantenere. Renzi deve riprendere quella capacità inclusiva" propria del Pd. Lo dice Francesco Rutelli, ex-leader della Margherita e tra i fondatori del Pd, a La7.