PD: RUTELLI, RENZI SIA INCLUSIVO O RESTERà SOLO

29 giugno 2017- 13:24

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "Il Pd oggi non è abbastanza inclusivo, non è abbastanza largo. Noi abbiamo bisogno di formazioni che fanno sentire le persone a casa, abbiamo bisogno di allargare gli spazi e non di ridurli". Lo dice Francesco Rutelli, ex-leader Margherita e tra i fondatori del Pd, a L'Aria che Tira su La7. "Renzi all'inizio ha fatto bene ma ora fatica molto a dar vita a una seconda fase. Fase che non può che essere inclusiva. Ma Renzio -osserva Rutelli- stenta molto a farlo anche per questioni caratteriali ma così rischia di ritrovarsi solo...". "Tante persone he operano nell'area pubblica hanno dimostrato di sapersi reinventare. Ecco Renzi dovrebbe reinventare il suo carattere associando alla determinazione che ha anche la capacità di fare sentire gli altri coinvolti, farli sentire parte di un progetto importante", conclude Rutelli.