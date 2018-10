4 ottobre 2018- 16:36 Pd: sabato Rutelli con Gentiloni e Calenda, 'Idee pro-europee'

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - 'Idee pro-europee' è il titolo dell'iniziativa promossa dal Partito Democratico Europeo sabato 6 ottobre a Roma: Un incontro pubblica, una "piattaforma aperta" di idee, si spiega, per rifondare l'Unione Europea. Si alterneranno sul palco, tra gli altri, Paolo Gentiloni, Carlo Calenda, Benedetto Della Vedova, David Sassoli, che hanno accettato l'invito di Francesco Rutelli (fondatore e co-Presidente del Pde). "L'incontro -si spiega in una nota- partirà da un allarme: per la prima volta, dopo 40 anni di elezioni popolari del Parlamento Europeo, gli elettori più motivati saranno quelli spinti dall’anti-europeismo. Alcuni, tra coloro che si riuniranno, parteciperanno a queste elezioni; altri, no (è certamente il caso di Francesco Rutelli). Ma tutti, uniti da convinzioni pro-europee, intendono opporsi a ogni proposito di smantellare la casa comune degli europei: oggi, essa è più necessaria che mai".