PD: SALA, COMPETENZA E VISIONE SOCIALE SONO COSE DI SINISTRA

14 gennaio 2018- 15:45

Milano, 14 gen. (AdnKronos) - "Ho sentito cose di sinistra che mettono insieme la competenza, che è indispensabile, con una visione sociale. Alla fine a Milano sono sette anni che lo stiamo dimostrando". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'evento organizzato oggi dal Pd a Milano 'Obiettivo Governo'. A chi gli domanda se il modello Milano possa dunque servire, "io rifiuto un po' il concetto della locomotiva che vuol dire poco, anche perché se poi gli altri vagoni non tengono la stessa velocità non ha molto senso. Per me è importante che venga aiutata Milano e che le cose buone vengano trasmesse al resto d'Italia" chiarisce."Abbiamo una visione di lungo termine che è fatta di continue sfide" sottolinea, evidenziando che "questa è una fase storica in cui serve costruire. Non possiamo continuare a vederci nel nostro microcosmo" conclude Sala.