PD: SALA, CON RENZI FATICO AD ANDARE D'ACCORDO MA DI MERITI NE HA MOLTI

24 gennaio 2018- 19:15

Milano, 24 gen. (AdnKronos) - "Io ho fatto fatica e faccio fatica ad andare d’accordo con Renzi perché gli chiederei di essere diverso e più coinvolgente". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, (PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7."Ho deciso però - dice - di non essere tra quelli che si siedono sulla riva del fiume ad aspettarne il cadavere. L'uomo le qualità le ha, ma le qualità servono a lavorare in squadra. Non riesce più ad ottenere meriti, ma di meriti ne ha molti. Io, dopo il referendum, gli consigliai di saltare un giro, poi qualcuno deve averlo convinto del contrario, ma sono dispiaciuto che in questo momento sembri il colpevole di tutto", aggiunge.