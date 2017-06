PD: SALA, MESSO POCO A FUOCO TEMI PANCIA ELETTORI

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - "Alle amministrative abbiamo avuto un sconfitta e anche dura. Non mi interessano le polemiche ma mi interessa ragionare sul perchè vedo elettori del centrosinistra che al bar fanno fatica a difendere il Pd. Perchè è così?". Lo dice il sindaco di Milano, Beppe Sala, all'assemblea dei Circoli Pd. "Io non faccio accuse -sottolinea- io sono qui per dare una mano. E dico che abbiamo messo poco a fuoco le questioni rilevanti che muovono la pancia degli elettori. E' giusto che non ci stanchiamo di prendere meriti delle cose fatte, ma gli elettori hanno due temi nella pancia e nella testa: immigrazione/sicurezza e lavoro". Ed inoltre, aggiunge il sindaco di Milano, in alcune città "non sono stati messi in campo i candidati migliori".