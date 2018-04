21 aprile 2018- 14:56 Pd: Sala, Renzi? Indecifrabile, non lo sento da un po'

Milano, 21 apr. (AdnKronos) - Matteo Renzi "è indecifrabile per me, non so cosa abbia nella testa anche perché non parla ed è un po' che non lo sento". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine dell'incontro 'Insieme per pensare, per reagire' organizzato dalla minoranza dem all'acquario civico di Milano.A chi gli chiedeva se ritenga che la stagione dell'ex premier sia da considerarsi conclusa o se, comunque, sia un personaggio scomodo, Sala risponde: "Dipenderà da lui se vuole essere scomodo nel Pd". Proprio per questo, osserva, "a me spiace il rinvio dell'assemblea di oggi perché ero molto curioso di sentire che cosa avrebbe detto Renzi, che analisi avrebbe fatto, ma soprattutto che cosa avrebbe proposto per il futuro". Del resto, confida Sala, "non riesco a capirlo, anche perché non sta parlando. Parlano un po' i suoi, ma da ciò non si riesce a capire che cosa abbia in testa". Ecco perché, conclude, "per me in questo momento è abbastanza indecifrabile".