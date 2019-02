28 febbraio 2019- 16:50 Pd: sala stampa al Nazareno per spoglio primarie

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - Domenica 3 marzo si terranno le primarie del Partito democratico per l’elezione del segretario e dell’assemblea nazionale. I seggi apriranno alle ore 8 e chiuderanno alle ore 20. Il Pd seguirà lo spoglio delle schede presso la sede nazionale in Via Sant’Andrea delle Fratte 16. La sala stampa sarà aperta dalle 19,30. Si legge in una nota.