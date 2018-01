PD: SALA, TRUPPA FEDELE A RENZI NELLE LISTE, SPERIAMO VINCA SCOMMESSA

29 gennaio 2018- 11:18

Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Nelle liste del Pd "mi sarei aspettato più rispetto degli equilibri". E' quanto afferma il sindaco di Milano, Beppe Sala, a proposito delle scelte del segretario, Matteo Renzi. "Si è messo - dice intervistato da Radio Popolare - una truppa che gli è molto fedele: se va male ha comunque aperto un nuovo mondo anche un po' per sé, dove lo porterà, chissà".Secondo Sala, quella in atto "è una nuova scommessa di Renzi e c'è da sperare per lui e per il Pd che non la perda perché non ce ne sarebbe una terza". In particolare, sostiene il sindaco, "era nel suo diritto farlo: è vero che Renzi è il segretario del Pd e ha vinto largamente le primarie, è vero anche che le primarie danno una rappresentazione delle forze all'interno del Pd. Ma nella composizione delle liste io mi sarei aspettato che si rispettassero un po' più gli equilibri e i pesi che sono nati dalle primarie".