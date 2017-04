PD: SALVINI, FARSA FINITA, ORA RENZI ALMENO CI PORTI PRESTO AL VOTO

30 aprile 2017- 22:28

Roma, 30 apr. (AdnKronos) - "Finalmente la farsa è finita. Gli italiani non ne potevano più. Dal nuovo segretario del Pd, che incarna quel di più vecchio potesse esserci, ci aspetteremmo solo una cosa: che ci facesse votare presto. Quello che proprio non capisco, francamente, e' come sia possibile che ci sia gente che regala 2 euro a chi ha scritto e approvato la legge Fornero". Lo dichiara il segretario della Lega Matteo Salvini sulle primarie del Pd.