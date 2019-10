20 ottobre 2019- 17:34 Pd: Salvini, 'solo in Italia quelli che perdono vanno al Governo'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Il Milan di questi tempi è come il Pd, solo che loro perdono e vanno al governo. Solo in Italia quelli che perdono vanno al Governo. Ma ci rimarranno per poco gli abusivi al Governo. E il voto in Umbria sarà la dimostrazione di vita vera".Così il leader della Lega, Matteo Salvini durante un comizio a Todi.