PD: SANTAGATA, RENZI? NON PUò AVER SBAGLIATO TUTTO DA SOLO

8 febbraio 2018- 16:31

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Quello che vedo è che dentro al Pd ci sono tanti elettori scontenti che votavano Pd e centrosinistra e stanno pensando di astenersi o cambiare voto. Questo mi sembra un giudizio eccessivo nei confronto del segretario del Pd che non avrà sbagliato tutto e non avrà sbagliato tutto da solo". Lo dice Giulio Santagata di Insieme a Radio Radio. "Insieme nasce proprio per evitare che tanti elettori si rifugino nel non voto che alla lunga diventa un voto per la destra e i grillini".