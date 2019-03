18 marzo 2019- 17:09 Pd: Scalfarotto, 'con Zingaretti mi sento un blairiano nel Labour di Corbyn'/Adnkronos

Roma, 18 mar. (AdnKronos) - "Mi sento un po' come un deputato blairano nel Labour di Corbyn". Ivan Scalfarotto, sostenitore del 'turborenziano' Roberto Giachetti, animatore dei comitati Ritorno al Futuro e neoeletto in Direzione, si autodefinisce così dopo l'assemblea nazionale di ieri che ha dato ufficialmente il via al Pd di Nicola Zingaretti. Quello del neosegretario, dice Scalfarotto all'Adnkronos, "è un partito democratico che rispetto al ciclone Renzi appare in via di totale normalizzazione. Anche nei tempi dell'assemblea: ieri è stata lentissima, con la relazione del segretario molto lunga, letta guardando i fogli più che la platea. Anche il rituale è stato un rituale di altri tempi". Questo il colore, e sui contenuti? "Dal punto di vista politico anche lì mi sembra che si torni a un partito più identitario che funziona un po' come un coperta di Linus per il suo popolo, ma che perde la curiosità di conoscere altri pezzi della società, che parla molto a sè stesso e si rintana nella sua comfort zone"."Nello stesso tempo, però -osserva Scalfarotto- il gruppo dirigente resta sostanzialmente il medesimo. Nonostante questo cambiamento anche molto visibile, la squadra stessa. Gli unici nomi nuovi sono quelli che portano Giachetti e Ascani. C'è un partito che critica aspramente i governi Renzi che è saldamente nelle mani dei ministri dei governo Renzi....".