18 marzo 2019- 17:09 Pd: Scalfarotto, 'con Zingaretti mi sento un blairiano nel Labour di Corbyn'/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - "Sulla composizione della Direzione, la nomina di Furfaro mi ha incuriosito e inquietato -sottolinea-. Lo conosco da tanti anni, abbiamo fatto tanti dibattiti in tv e mi risulta difficilissimo pensare che noi, partendo da posizioni da così tanto distanti, possiamo trovarci. Se ci sono innesti di questo tipo, al di là dell'opportunità, il segnale di spostamento a sinistra è molto netto. E poi Zingaretti ha parlato di un coordinamento parlamentare delle opposizioni e per me è molto faticoso pensare di coordinarmi con chi ha apertamente boicottato il nostro partito festeggiando la vittoria del no al referendum". Quindi più che mai al lavoro sui comitati Ritorno al Futuro? "Le due cose, comitati e Pd, non si sono mai volute sovrapporre e ancora di più adesso che il Pd rischia di chiudersi in uno spazio più ristretto perdendo il contatto con un pezzo di società, i comitati possono essere utili per continuare a parlare anche con persone non iscritte, per parlare a un pezzo più ampio della società. Ma questo non vuol dire nè fare un partito o una lista". "Su molte cose ho una linea politica alternativa a quella di Zingaretti, una linea che però ha perso il congresso e quando si perde, si combatte per sostenere le proprie idee ma in un modo leale, senza bombardare il quartier generale come è stato fatto in passato ma attrezzandosi per vincere il prossimo congresso. Io starò nel partito sostenendo lealmente idee diverse e sempre auspicando che il Pd resti una casa inclusiva per tutti e da posizioni di minoranza dirò quello che penso di vota in volta", conclude Scalfarotto.