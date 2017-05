PD: SCAMBIO SU FB RENZI-UTENTI, 'ALTRO 4 DICEMBRE? PRENDIAMO IL 41%'

13 maggio 2017- 13:06

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - Ringrazia per gli incoraggiamenti e ribatte alle critiche. Matteo Renzi ha risposto a diversi utenti su Facebook che hanno commentato il suo post sull'intervista a Il Foglio. C'è chi polemizza sui mille giorni di governo. Come Denis che scrive: "Dopo aver ripulito Roma dai rifiuti potresti, cazzuola alla mano, andare in Abruzzo e costruire le case ai terremotati: in campagna referendaria avevi promesso tanto!". Ribatte Renzi: "Guardi che se lei è così cortese da verificare quello che ha fatto il Governo dei MilleGiorni sull'Aquila vedrà che siamo quelli che hanno fatto partire i cantieri. Sono pronto a un dibattito pubblico su questo".Gennaro invece parla di Taranto: "Con le tue leggi scellerate stai completamente distruggendo quello che rimane di Taranto" e il segretario Pd argomenta: "I denari che abbiamo messo noi per Taranto, per l'ambiente, il porto, il museo, la salute non li ha mai messi nessun Governo. Pronto al dibattito pubblico con numeri alla mano anche su questo. O in alternativa le mando De Vincenti o Delrio, che sono molto preparati. Per non dire di Teresa Bellanova che sa tutto, anche i dettagli". Poi ci sono alcuni utenti che invocano un nuovo 4 dicembre e Renzi non si sottrae. Scrive Nicola: "Ma come pensi che ti si possa credere ancora, ce ne vuole di arroganza. Levati, ti apprezzerei di più". Ribatte l'ex-premier: "C'è qualche milione di italiani che sembra non pensarla come lei, gentile Nicola". E ancora Lorenzo: "Sogno un altro 4 dicembre". Replica Renzi: "Dice Lorenzo? Se alle politiche prendiamo il 41% non la vedo benissimo per i suoi amici".