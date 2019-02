28 febbraio 2019- 13:52 Pd: scintille Zingaretti-Giachetti su Bettini

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - Scintille tra Roberto Giachetti e Nicola Zingaretti sull'astensione in Europa di 8 eurodeputati Pd sul voto sul Venezuela. Tra questi, Goffredo Bettini, sostenitore di Zingaretti. "Mi rincresce -dice Giachetti durante il Confronto su SkyTg24- che 8 deputati al Parlamento europeo abbiano votato al insieme a M5s e Lega e tra quelli c'era un grande sostenitore di Zingaretti, Goffredo Bettini, che non ha dato lustro alla proposta Pd".Ribatte Zingaretti: "E' stata una scelta parlamentare legata alla volontà di spingere per una maggiore adesione allo sforzo del commissario Mogherini come ha spiegato poi lo stesso commissario". Controreplica di Giachetti: "Questo è il racconto che fa Nicola...". E incalza sulle contraddizioni dentro la mozione Zingaretti: "Lui ha il sostegno del ministro Minniti e contemporaneamente una senatrice che ha definito le politiche migratorie di Minniti da schiavista. Ha l'ex-ministro del Lavoro Poletti e chi vuole cancellare il Jobs Act".