3 febbraio 2019- 17:26 Pd: scoppia caso Calenda su documento Ue, Zingaretti ricuce/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Per Roberto Giachetti, il terzo candidato alle primarie di marzo, il manifesto di Calenda e quello degli eurodeputati non sono iniziative in contrasto: "Calenda, che mi ha sbeffeggiato dicendo che facevo lo sciopero della fame e non mi sono accorto del suo testo, dico che sull'Europa ci sono due testi che non stanno agli antipodi, se trovassimo 10 minuti per una proposta comune sarebbe utile. Questo dobbiamo fare. Io non mi presterò mai a scegliere uno o l'altro". A chiarire lo spirito del documento dei parlamentari europei è la capodelegazione a Strasburgo, Patrizia Toia: "Capisco l'ego ma il nostro documento non è contro Calenda, non è contro nessuno. Anzi, diversi eurodeputati hanno pure sottoscritto il manifesto di Calenda... Il nostro documento lo abbiamo ideato due mesi fà, quando il Manifesto di Calenda ancora non esisteva. Non sono due documenti da mettere uno contro l'altro e spero che Calenda lo abbia compreso visto che io stessa dal palco, ma anche i candidati hanno tutti apprezzato la sua iniziativa".Toia puntualizza pure che il documento non è ascrivibile a una delle mozioni congressuali sebbene proprio Calenda sui social lo abbia attribuito a Goffredo Bettini, sostenitore di Nicola Zingaretti. "Bettini? Il documento lo abbiamo studiato e limato tutti insieme. Tutti hanno dato un loro contributo, un loro spunto. Anzi, alla fine, in accordo con Goffredo abbiamo emendato anche alcuni passaggi che aveva suggerito...".