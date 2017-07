PD: SCOPPIA CASO PER VIDEO 'ANTI GAY', FREGOLENT CONDANNA ATTO IGNOBILE (3)

30 luglio 2017- 14:53

(AdnKronos) - "Chi mi conosce -spiega in un post su Facebook l'autore del video-?sa che persona sono, sa che mi sono battuto per i diritti degli omosessuali, sa che ero a favore di una legge Cirinnà che prevedesse i matrimoni e non solo le unioni civili. Detto questo mi scuso con tutta la comunità gay se il video che ho fatto ha offeso. Mi dispiace, non ho giustificazioni, se non il fatto che il video in questione è stato fatto molto tempo fa. Ho poi provveduto a rimuoverlo in tempi non sospetti perché ho, ben pensato, fosse di cattivo gusto".