4 marzo 2019- 16:40 Pd: segretario Treviso, 'pronti a rialzare la testa' (2)

(AdnKronos) - "In provincia di Treviso 13.819 persone si sono recate nei nostri seggi, quasi 1.000 in più delle ultime primarie del 2017: un risultato incredibile, insperato alla vigilia, che dà a tutti noi la forza di andare avanti con ancora più determinazione - prosegue - All’orizzonte ci sono importanti scadenze elettorali, innanzitutto le amministrative, con 56 comuni che andranno al voto a maggio"."La grande partecipazione di ieri ci conferma che il PD in provincia di Treviso, in termini di organizzazione e capacità di mobilitazione, resta il soggetto di riferimento per tutto il campo di forze politiche, sociali e civiche che non si riconoscono nella Lega e che ispirano il proprio impegno all’idea della buona politica al servizio dei cittadini - conclude -La forza espansiva delle primarie ci permette di guardare con fiducia e consapevolezza al lavoro che come segreteria provinciale abbiamo intrapreso in questi mesi per costruire apertura e prospettiva.".