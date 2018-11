6 novembre 2018- 15:46 Pd: seminario Liberal a Pescara con Zingaretti, Minniti e Martina

Roma, 6 nov. (AdnKronos) - "Si svolgerà a fine anno il Seminario Nazionale Liberal Pd, che sarà ospitato in questa edizione dalla città di Pescara il 1° e 2 dicembre. Da dieci anni think tank del Partito Democratico, i Liberal Pd lo hanno accompagnato attraverso momenti politici importanti e a volte complessi della vita del nostro Paese. Quest’anno l’incontro, che vedrà riunite tutte le 'anime' del Partito Democratico, si svolge in un periodo particolarmente significativo della vita politica italiana". Si legge in una nota. “E’ un momento davvero complesso e difficile, quello che il Partito Democratico e il Paese stanno attraversando - afferma Enzo Bianco, presidente Liberal Pd-, la politica e la società italiane sono percorse da movimenti populisti, intransigenti e xenofobi che stanno di fatto smantellando pezzo per pezzo quanto costruito in Europa, alcune libertà essenziali, le certezze (da quelle economiche a quelle legate ai temi del lavoro e della sicurezza) costruite negli anni, che costituiscono la speranza di un futuro migliore. Adesso è il momento di avere coraggio. Coraggio per far sì che il Partito Democratico ritrovi la sua unità; coraggio per guidare un cambiamento di cui si sente sempre più forte la necessità; coraggio per proporre al Paese e all’Europa, oggi più che mai, alla vigilia delle elezioni europee idee, progetti e percorsi di crescita”.Fra coloro che interverranno a Pescara ci saranno Paolo Gentiloni, Maurizio Martina, Graziano Del Rio, Andrea Marcucci, Marco Minniti, Nicola Zingaretti, Carlo Calenda, i vice Presidenti Liberal Pd Sandro Gozi e Ludina Barzini, il Segretario Generale Liberal Pd David Bogi, Dario Franceschini, Giovanni Legnini, i sindaci di Bologna, Pescara, Siracusa e Agrigento e molti altri esponenti politici e della società civile.