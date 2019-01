24 gennaio 2019- 15:59 Pd: Sereni, 'con Zingaretti a primarie per battere destra'

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "La prima fase del congresso nazionale del nostro partito, quella delle convenzioni dei circoli in cui votano solo gli iscritti, si sta per concludere. Al netto di alcune situazioni in leggero ritardo, e per le quali è stata stabilita una proroga fino a domenica 27, il voto degli iscritti ha dato un esito molto chiaro. In tutte le regioni, al Nord come al Centro e al Sud, c'è un'affermazione straordinaria (e per qualche verso inaspettata) di Nicola Zingaretti, un risultato sotto le aspettative di Maurizio Martina, un voto significativo per Roberto Giachetti. Saranno questi i tre candidati che gli elettori troveranno sulla scheda ai gazebo del 3 Marzo". Lo scrive Marina Sereni nella sua newsletter."Le riunioni dei circoli hanno confermato che lo stato di salute del partito sul territorio non è affatto dei migliori. Iscritti in calo, gruppi dirigenti divisi e litigiosi, poca o nulla apertura alla società, amministratori spesso lasciati soli a fare i conti con i problemi quotidiani delle comunità e soprattutto delle fasce più deboli. Questa è una delle ragioni per cui è necessario imboccare presto una strada nuova rispetto al passato", sottolinea. "Tuttavia un primo risultato è stato raggiunto: seppure con una partecipazione non esaltante, decine di migliaia di persone hanno potuto discutere delle proposte dei diversi candidati e finalmente avviare una riflessione di fondo sulle ragioni della sconfitta del 4 marzo, sugli errori che abbiamo commesso, sulla natura del governo giallo-verde e sull'opposizione necessaria, sul futuro del nostro partito e del campo progressista per tornare a vincere in Italia e in Europa".