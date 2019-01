24 gennaio 2019- 15:59 Pd: Sereni, 'con Zingaretti a primarie per battere destra' (2)

(AdnKronos) - "Ora, alla luce dei risultati tra gli iscritti, è necessario aprire una fase completamente diversa. La nostra attenzione -scrive Sereni- deve rivolgersi a tutti i cittadini, agli elettori e alle elettrici del Pd e del centrosinistra. La nostra mobilitazione deve puntare alla più ampia partecipazione possibile perché questo vuol dire dare forza al Pd e al suo nuovo segretario. Come il voto tra gli iscritti ha dimostrato, l'obiettivo di eleggere Nicola Zingaretti con più del 50% dei voti alle primarie è assolutamente alla nostra portata"."Il nostro avversario non sono gli altri candidati del Pd. L'avversario da battere è Salvini, è il Governo giallo-verde che fa tanta propaganda invece di preoccuparsi per il lavoro che manca e la crescita che rallenta, è il Governo che in nome del'"popolo' sta isolando l'Italia dal resto Europa, penalizzando così l'interesse nazionale. L'avversario da battere - culturalmente e politicamente - è una destra estrema che sta alimentando nel Paese i peggiori sentimenti di odio, egoismo, divisione, xenofobia, chiusura. Occorre reagire, offrire agli italiani un soggetto politico in grado di costruire un'alternativa a tutto questo". "Nicola Zingaretti è l'unico che può mettersi alla guida di un Pd che abbia questo orizzonte. Non la pretesa di essere, da soli, l'alternativa ma la consapevolezza di poterne essere il soggetto motore, di poter aprire un cantiere nuovo, e di poter chiamare a farne parte tante realtà sociali, associative, civiche, culturali oggi disperse che, unendosi, potranno restituire credibilità alla sinistra e al centrosinistra. La partecipazione del 3 marzo non sarà dunque l'ultimo passaggio del congresso del Pd ma il primo atto di una campagna elettorale che ci porterà alle Europee e Amministrative di maggio, in cui possiamo dimostrare che il Pd è in campo, più forte e unito dopo le primarie, combattivo e pronto a lavorare per unire tutti coloro che vogliono fermare questa brutta destra".