PD: SERENI, SERVE RIFLESSIONE NON FRETTOLOSA SU AMMINISTRATIVE

29 giugno 2017- 18:50

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "Il secondo turno delle elezioni amministrative ha prodotto la necessità di una riflessione non frettolosa e non fine a sé stessa" e "mi stupisce che il solo chiedere di fare una discussione tra di noi su come andare alle prossime elezioni,con quale proposta programmatica e con quale fisionomia in termini di alleanze sociali e politiche, possa suscitare irritazione ed essere fraintesa come un atto di delegittimazione della leadership. Scriviamolo a carattere cubitali: il congresso è stato vinto democraticamente e con grande margine da Matteo Renzi, segno evidente di un consenso ampio tra gli iscritti e gli elettori del Pd". Lo scrive Marina Sereni nella sua newsletter. "Veniamo al merito, al punto politico che, credo giustamente, è stato posto. C'è un'area riformista più ampia del Pd? Ha senso cercare di unirla su un progetto per l'Italia che parli ai giovani, al mondo dei lavori, alle aree sociali meno protette?", aggiunge. "Questo fine settimana sarà denso di appuntamenti politici importanti. Il Pd riunirà i suoi circoli a Milano" mentre a "Roma sabato Pisapia ha chiamato a raccolta pezzi diversi dell'arcipelago progressista"."Personalmente mi auguro che in entrambi i luoghi emergano idee e progetti utili per cambiare il nostro Paese, per coinvolgere e mobilitare energie nuove, per unire i progressisti, i democratici, i riformisti sulle soluzioni da dare ai problemi degli italiani. E mi auguro che questi appuntamenti ci aiutino ad arrivare alla prossima Direzione nazionale del nostro partito con lo spirito giusto, quello di chi sa discutere senza drammatizzare le differenze, ascoltando le opinioni di tutti, cercando le sintesi più unitarie e più utili al Paese", conclude.