2 maggio 2018- 14:35 Pd: Sereni, spero Direzione ribadisca fiducia a Martina

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Siamo alla vigilia di una direzione nazionale del Pd molto importante, almeno per me". Lo scrive Marina Sereni sul suo blog. "Ritengo giusto che si ristabilisca un punto di chiarezza tra di noi. E questo punto di chiarezza riguarda il ruolo del Segretario reggente e degli organismi dirigenti". "Per questo davvero non capisco il senso di un documento che circola in queste ore e che si presenta come 'una conta per evitare la conta' in Direzione. Ma fare chiarezza nelle sedi proprie degli organismi è necessario ed è il contrario della divisione. Mi aspetto che la Direzione del Pd si esprima chiaramente ed unitariamente per ribadire la fiducia nei confronti di Maurizio Martina nel ruolo di Segretario reggente", conclude Sereni.