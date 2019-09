20 settembre 2019- 17:32 Pd: Serracchiani, 'da Renzi scissione perché vuol essere sempre numero uno'

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Renzi vuole sempre essere il numero uno. Vuole essere quello che va alle consultazioni, mica quello che si fa raccontare dagli altri com’è andata". Questa la vera ragione della scissione di Matteo Renzi secondo Debora Serracchiani. La vicepresidente del Pd a Vanity Fair racconta "Ho chiesto a molti le ragioni politiche della loro scelta" di andarsene dal Pd "non ne ho compresa logicamente neanche una. Molti non hanno fatto neanche una vera riflessione e, cosa più grave, non si sono confrontati con i territori che li avevano eletti votando Pd".Come saranno i prossimi mesi? "Immagino che Matteo sarà particolarmente presente su tv, giornali e social. Ci terrà a marcare il territorio ogni volta, su temi come taglio delle tasse o immigrazione. Mi auguro che non crei fibrillazioni a un governo che ha bisogno di lavorare in tranquillità". Sul rapporto con i 5 Stelle, Serracchiani ricorda quando Beppe Grillo, 10 anni fà, si candidò alle primarie Pd proprio in sua difesa per delle critiche che aveva ricevuto. Piero Fassino stoppò Grillo dicendo la famosa frase: "Se proprio vuole, fondi un suo partito e vediamo dove arriva". "Avremmo farlo dovuto partecipare -ricorda Serracchiani-. Avremmo potuto cogliere l’occasione per allargare il partito". Quanto all'esperienza di governo aggiunge: "Abbiamo sottoscritto un accordo politico vero". Lei si fida dei 5 Stelle? "Compatibilmente coi fatti che vedrò". Ma per Alessandro Di Battista del Pd non ci si può fidare...: "Non mi sorprendono le sue parole, il Movimento ha sensibilità diverse. Ma noi ci confrontiamo con il premier Conte, con il capo politico Di Maio o con i capigruppo del M5S. Non con Di Battista, che non ha un ruolo".