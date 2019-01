30 gennaio 2019- 19:39 Pd: Serracchiani, 'partita aperta, esito congresso non scontato'

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - "L’esito finale del congresso del Pd non è affatto scontato, come dimostrano chiaramente anche i voti assoluti dei congressi di circolo. La partita è completamente aperta. La differenza è poca, anche rispetto al potenziale di partecipazione delle primarie che per loro natura sono primarie aperte". Lo dichiara Debora Serracchiani del Pd. "I dati ci confermano che la candidatura di Maurizio Martina ha saputo creare in poche settimane consenso ed entusiasmo. Non disperdiamolo, perché le primarie possono ribaltare l’esito del voto tra gli iscritti. Sarà però necessaria una forte mobilitazione e partecipazione al voto popolare". "Ora inizia una fase nuova e per certi aspetti ancora più entusiasmante di quella che si è appena conclusa: coinvolgere i cittadini sulle ragioni della nostra mozione e convincerli a votare per Maurizio Martina il 3 marzo prossimo. Solo attraverso un impegno capillare e un entusiasmo ritrovato potremmo alla fine raccogliere il risultato atteso", conclude.