29 novembre 2018- 19:11 Pd: Serracchiani, referendum sicurezza per coinvolgere cittadini

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Il referendum sul dl sicurezza può essere un modo efficace per coinvolgere i cittadini e i molti amministratori locali che dovranno fare i conti con le conseguenze degli atti compiuti da un Governo senza scrupoli”. Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, appoggiando la proposta, avanzata da Maurizio Martina, di accogliere le firme per un referendum abrogativo del decreto sicurezza ai gazebo delle primarie del Pd del 3 marzo.Per Serracchiani “deve emergere con chiarezza che il decreto di Salvini genera illegalità, aumenta il numero di migranti sbandati sul territorio e quindi mette a rischio la sicurezza stessa dei cittadini. Tutto ciò è troppo evidente per non essere stato calcolato apposta, al fine di alzare artificialmente l'inquietudine e la richiesta d'ordine”.