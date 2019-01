9 gennaio 2019- 18:00 Pd: Serracchiani, 'tra Lega e M5s gara a chi è peggiore'

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Tra il capo del M5S e quello della Lega c'è una gara a chi è peggio, ma forse vincono i grillini perché sono più ambigui e incapaci. Ogni giorno fanno danni per conto loro oppure sono complici della Lega: in ogni caso con chi truffa gli elettori il Pd non può averci a che fare”. Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, entrando nel dibattito in merito all'opportunità di un dialogo del Pd con i 5Stelle.Per la parlamentare dem “è il caso di rendersi conto che queste schermaglie di bassissimo profilo forse emozionano pochi cultori della cronaca politica ma disgustano i cittadini. Il punto fermo, che è quello della mozione Martina, deve essere che noi siamo alternativa a chi sfascia il Paese, e lo siamo perché abbiamo proposte non perché siamo litigiosi”.