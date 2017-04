PD: SERRACCHIANI, VITTORIA RENZI SEGNA NUOVO INIZIO

30 aprile 2017- 22:08

Roma, 30 apr. (AdnKronos) - "La vittoria nettissima di Renzi segna un nuovo inizio per il partito, non certo ?un rammendo con il passato. Attraverso questo congresso passa la discontinuità che tanti cittadini ci hanno chiesto". Lo ha affermato la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, commentando l'affermazione di Matteo Renzi alle primarie del Partito democratico."Pur nella flessione dell'affluenza, su cui assieme ad altri fattori ha probabilmente inciso anche il giorno? a cavallo di un ponte festivo, questi due milioni di elettori danno al Pd una legittimazione politica? che nessun'altra forza politica può vantare. Ma da cui altri potrebbero trarre ispirazione".Per Serracchiani " questa competizione e' stata contraddistinta da una concretezza, da una lealtà e correttezza di fondo? che, dopo i giorni bui della scissione, ha dato nuovo orgoglio al partito. Da qui in avanti nessuno potrà parlare del partito di un uomo solo, ma di una grande comunità unita, con una leadership che sa dialogare? a largo raggio per il bene del Paese".?