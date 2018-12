8 dicembre 2018- 12:53 Pd: Serracchiani, Zingaretti vuole M5S? sono incompatibili con democrazia

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - "Davvero il Pd che vuole Zingaretti dovrebbe allearsi con i 5Stelle come sostiene oggi Smeriglio? Se prima qualcuno poteva coltivare illusioni, dopo sei mesi di prova al Governo del Paese hanno dimostrato in modo inequivocabile di essere incompatibili con la democrazia italiana”. Lo dichiara la deputata dem Debora Serracchiani. “Con le leggi che hanno approvato in combutta con la Lega - prosegue Serracchiani -, hanno reso evidente quel che sono: falsi e incompetenti, razzisti per convenienza e totalitari per vocazione. Se a qualcuno ancora non fosse chiaro, lo ripetiamo: i 5Stelle sono un movimento-azienda settario, antieuropeo, che ha regole interne che minano i valori costituzionali, che vincola i propri parlamentari al pagamento di penali, che approva un dl sicurezza caotico e disumano, che approva condoni edilizi, che predica trasparenza e onestà ma solo per gli altri, che vuole chiudere i giornali e minaccia i giornalisti. Sono la faccia sgangherata e hi-tech della Lega, con cui resteranno al Governo malgrado tutto”.