23 gennaio 2019- 15:28 Pd: si dimette segretaria VI Municipio Roma, 'gravi irregolarità'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Non è una scelta facile, arriva a conclusione di una lunga riflessione che nella convenzione di domenica scorsa ha trovato il suo epilogo". Comincia così il post nel quale la vicesegretaria del Pd del VI Municipio a Roma, Nella Converti, annuncia le sue dimissioni dopo le irregolarità che avrebbe riscontrato durante i congressi di circolo. "Vi racconto cosa è accaduto: nella sezione di Torre Spaccata durante il voto sono avvenute molte gravi irregolarità (un numero maggiore di schede votate rispetto ai voti registrati e firme raccolte in bianco fuori orario consentito e durante lo svolgimento del dibattito)". Ma, sottolinea, "il tema come sempre è politico, non formale. Nel mio territorio il Partito Democratico prende percentuali bassissime. Ha abbandonato da anni queste periferie, ha ridotto i suoi circoli a comitati elettorali personali (...) ha gonfiato i tesseramenti, ha letteralmente ignorati i bisogni e le necessità di questi luoghi, privilegiando sempre e solo il dibattito interno"."Se questo congresso, come sta già avvenendo, invece di essere un momento di confronto e di crescita, diventa l’ennesima occasione per mandare in aria anni di lavoro, allora questo congresso sarà l’ultimo a cui parteciperemo. Le 'figurine' da esibire come fiore all’occhiello, tra il proprio territorio e questo Pd, sceglieranno sempre di stare dalla parte del territorio e dei suoi cittadini contro ogni tentativo di strumentalizzazione. E lo dico a tutti i candidati, e ancor di più a Nicola Zingaretti, che in questo collegio alle convenzioni ha raccolto oltre l’80% delle preferenze: anche qui, i 'santini' degli spingitori erano i suoi".