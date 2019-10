26 ottobre 2019- 16:59 Pd: Sicilia, Francesca Armetta nuovo tesoriere

Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - - E' Francesca Busardò Armetta, dottore commercialista, revisore contabile, mediatore civile di Palermo, il nuovo tesoriere del Pd siciliano. "Abbiamo affidato il ruolo di tesoriere regionale ad una professionista - ha detto il commissario regionale Alberto Losacco oggi a Palermo per un incontro organizzato dal partito al Don Orione - Questa scelta rappresenta una significativa novità nell’ottica di una riorganizzazione a 360 gradi delle attività del partito". "Anche in relazione all’avvio del tesseramento - aggiunge - è importante poter contare su una figura di assoluta competenza per la gestione delle risorse e del nostro bilancio interno. Ringrazio Francesca Busardò Armetta per avere accettato questo incarico che, sono certo, porterà avanti nel migliore dei modi".