24 ottobre 2018- 16:58 Pd: Silvia Roggiani annuncia candidatura a segreteria Milano Metropolitana

Milano, 24 ott. (AdnKronos) - "Sono iscritta al Partito Democratico fin dalla sua nascita. La passione politica che diventa impegno, militanza, entusiasmo, passione e organizzazione. Anni di energie messe al servizio della nostra comunità. Anni belli, difficili anche. Proprio per questo oggi ho deciso: mi candido a Segretaria del Pd Milano Metropolitana". Con un post sulla sua pagina Facebook Silvia Roggiani, attuale responsabile organizzazione del Pd Milano, annuncia la candidatura alla segreteria del Pd Milano Metropolitana. “Mi candido -spiega Roggiani- perché dobbiamo pensare ai prossimi cinque a non sederci su un "Modello Milano", ma organizzare il futuro. Dobbiamo aggregare intorno a noi nuove energie, forze ed associazioni. Abbiamo il compito di organizzare l'opposizione a questo governo con un’alternativa seria e credibile che risponda ai valori e alle esigenze della nostra comunità". "Dobbiamo muoverci subito -rimarca- il primo terreno di confronto è quello delle europee e dei comuni che vanno al voto. A Milano abbiamo un partito che ha dei volti e dei nomi ben precisi, quelli di tante e tanti di voi che hanno lavorato per portare nei circoli la discussione, per organizzare primarie inclusive. Nelle piazze l'ascolto. Nelle istituzioni proposte concrete".