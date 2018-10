24 ottobre 2018- 16:58 Pd: Silvia Roggiani annuncia candidatura a segreteria Milano Metropolitana (2)

(AdnKronos) - Nel post Roggiani sottolinea: "Ci abbiamo creduto e abbiamo dato il massimo per fare del Pd Milano Metropolitana un partito aperto e plurale. Dopo cinque anni intensi che ci hanno fatto rivincere Milano, ma dove ancora vanno affrontate le questioni legate ai comuni dell'area metropolitana. Sono convinta che "Insieme" sia la condizione indispensabile per costruire il cambiamento necessario. Stare insieme significa innanzitutto rispettare le diversità". E dunque "desidero prendere in mano questo percorso senza la presunzione di credere che non ci sia nulla da cambiare. Anzi, è proprio dagli errori del passato che bisognerà ripartire per rilanciare l’impegno e fare molto di più. Insieme a voi, voglio che Milano Metropolitana continui ad essere un punto di riferimento per il Paese, un modello politico e amministrativo, un’officina di idee, di risposte e di azioni". "Di fronte a noi -conclude- c’è un grande lavoro da fare, che non può essere approcciato con i modelli tradizionali. Servono nuove competenze ed esperienze già attive nella società, con tanta testimonianza e sperimentazione di pratiche di partecipazione e organizzazione. Non sarà una sfida facile, ma sicuramente speciale e nella quale metterò tutta me stessa. A ognuna e ognuno di voi per il sostegno che vorrete darmi dico subito grazie".