PD: SINDACO PALERMO ADERISCE A PARTITO, NON è POPULISTA E LAVORA A PROGETTO (2)

25 gennaio 2018- 17:19

(AdnKronos) - Orlando ha sottolineato più volte che si tratta di una "decisione personale" maturata "dalla consapevolezza che il quadro politico nazionale è profondamente cambiato e ognuno deve impegnarsi con quel soggetto politico che ha una visione più vicina alla propria". Oggi, ha aggiunto, "siamo esposti al rischio di due diversi populismi: quello dei Cinquestelle e quello di Silvio Berlusconi, aggravato dalla presenza leghista". Presente alla conferenza stampa anche il segretario del Pd Palermo Carmelo Miceli mentre, ha annunciato Orlando, che per la prossima settimana è in in programma una iniziativa con il segretario Matteo Renzi. "L'esperienza delle Regionali - ha detto - mi ha convinto della necessità che il PD non interrompa il suo processo di cambiamento e in questo senso voglio dare il mio contributo".