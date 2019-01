22 gennaio 2019- 17:54 Pd: slitta termine congressi circolo, Zingaretti 'vede' il 50%

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - Continuano a circolare dati ufficiosi del congresso Pd tra gli iscritti in attesa che vengano divulgati quella della commissione congresso. Il trend, secondo quanto viene riferito, resta costante: pochi votanti (siamo a poco più di 1 su 4 aventi diritto) e Nicola Zingaretti sempre in testa. L'ultimo aggiornamento è su 114.687 votanti. Il governatore del Lazio guida con il 50,3%, segue Maurizio Martina con il 31,3%, quindi Roberto Giachetti con il 13,7%. Questa la terzina che dovrebbe passare il turno ovvero accedere alla fase aperta del congresso dem, quella delle primarie del 3 marzo. Francesco Boccia sarebbe infatti 2,7% con Dario Corallo allo 0,8 e Maria Saladino allo 0,7. Il deputato pugliese continua a contestare i dati che vengono diffusi e chiede di aspettare che ci siano quelli ufficiali comunicati dalla commissione Congresso del Pd. Ma ci vorranno ancora diversi giorni. Infatti mancano ancora diversi circoli all'appello. In particolare in qualche provincia della Calabria e in quasi tutta la Sicilia. Al momento avrebbero votato solo due circoli a Ragusa. Niente nel resto della regione. Inoltre ci sono anche i casi di alcuni comuni di montagna dove in questi giorni è nevicato e non si è potuto votare. Per questo, con ogni probabilità, slitterà di qualche giorno il termine fissato (per domani) per la chiusura dei congressi di circolo. Si proseguirà, si spiega, fino alla fine della settimana e quindi per i dati 'doc' della commissione Congresso occorrerà aspettare la prossima settimana.