1 dicembre 2018- 14:46 Pd: 'somma non divisione', domani Martina e Richetti a Bologna

Roma, 1 dic. (AdnKronos) - “Siamo somma, non divisione”. Con queste parole domani a Bologna Maurizio Martina e Matteo Richetti, assieme a tanti altri, promuovono la prima tappa per la presentazione della candidatura alla segreteria del Partito democratico, in vista del congresso. L’appuntamento è per domani, alle 10, a Bologna, presso la Sala del Baraccano, in via di Santo Stefano 119.