3 dicembre 2018- 13:12 Pd: sondaggio primarie, Zingaretti al 33,7 e Minniti 32,3

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - Il sondaggio online avviato sul sito 'Sondaggi-Primarie-Pd' (www.sondaggi-primarie-pd.it) ha raggiunto le 10 mila preferenze. Si legge in una nota. In testa sempre Nicola Zingaretti con il 33,72%, dietro di lui Marco Minniti con il 32,33%. Testa a testa per il terzo posto tra Maurizio Martina 15,48% delle preferenze e Francesco Boccia con il 13,23 %. Chiudono Cesare Damiano che sale al 2,75% e Dario Corallo con lo 2,49%.