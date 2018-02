PD: SPACCATURA IN SICILIA, NASCONO I PARTIGIANI DEL PARTITO (2)

1 febbraio 2018- 14:39

(AdnKronos) - Alla base della scelta dei quattro dirigenti regionali del Pd di presentare le dimissioni - di cui, sottolinea Rubino, "il segretario Raciti è già stato informato" - il metodo usato per la composizione delle liste per le Politiche del 4 marzo. "Siamo davanti a uno smottamento del partito di fronte al quale abbiamo difficoltà a dare spiegazioni - aggiunge il responsabile dell'organizzazione del Pd siciliano - Il gruppo dirigente siciliano è totalmente estraneo alle modalità con la quale sono state fatte le liste. Il tema oggi è come il Pd può stare ancora insieme. Queste fratture sono difficili da sanare". "Quello che sta nascendo oggi - ha aggiunto Carmelo Greco - non è un modello estemporaneo. C'è un partito democratico diverso dagli yesmen e quello che stiamo facendo è rimettere il Pd sul binario giusto". I partigiani del Pd, che indosseranno una spilla con una piccola resistenza elettrica, la stessa che indossarono dopo le stragi del '92, hanno anche pronto un manifesto: '5 marzo, non cambiamo partito ma cambiamo il partito'.