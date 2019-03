4 marzo 2019- 16:46 Pd: Speranza, 'basta politiche neoliberiste, primo punto da cambiare'

Roma, 4 mar. (AdnKronos) - "Il Pd e il centrosinistra, come tante altre forze democratiche e progressiste in Europa e nel mondo, hanno cambiato pelle in questi anni perdendo una parte rilevante del loro popolo. Hanno inseguito le politiche neoliberiste e si è visto come è andata a finire. Prima di ogni altra cosa, è questo che bisogna cambiare". Lo dice all'Adnkronos Roberto Speranza, coordinatore di Mdp, a proposito del Pd a guida Zingaretti. Da uno che il Pd lo conosce bene, c'è un consiglio per Zingaretti? "Ci sarà un lavoro durissimo da fare per ricostruire. Non ho consigli per Nicola. Ma -risponde Speranza- conosco bene le sue qualità. È stato il primo presidente della mia Sinistra Giovanile. Solo un sincero 'in bocca al lupo'".