PD: SPERANZA, CRITICHE A RENZI? BENE MA SERVE PIù CORAGGIO

30 giugno 2017- 13:31

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - "Meglio tardi che mai. Mi fa piacere leggere certe critiche, perché mostrano che si è aperto un dibattito. Ma il problema è che non entrano con il coraggio necessario nel merito. Non dicono che il vero motivo per cui si è perso è che una consistente parte del centrosinistra non è andata a votare, perché non si riconosce nelle politiche sul lavoro, sulla scuola o sulla sanità di questo Pd". Lo dice Roberto Speranza al Fatto commentando le prese di posizioni di Dario Franceschini e Walter Veltroni. Speranza domani sarà in piazza con Giuliano Pisapia: "Vogliamo costruire un campo il più largo possibile". Un campo alternativo alle politiche renziane. Pisapia ha il carisma per esserne il leader? "In questa fase non ci servono eroi, ma anti-eroi, che segnino una discontinuità rispetto a leadership fondate sull’arroganza e sul ‘ci penso io’". Domani in piazza ci saranno che diversi big del Pd, da Andrea Orlando a Nicola Zingaretti. "Sono molto contento per la loro presenza. Spero che si rendano conto di come certi valori non siano più perseguibili nel Pd renziano". Quanto al governo, Speranza chiede una "svolta" a Paolo Gentiloni sui provvedimenti economici. Altrimenti? "Dovranno andare a cercare i voti di Berlusconi. E Renzi si potrà concedere l’abbraccio con lui, anticipando forse quello che accadrà nella prossima legislatura".