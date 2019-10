16 ottobre 2019- 19:54 Pd: Speranza, 'non ci torno ma con dem va costruita nuova forza progressista'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Io non torno nel Pd perchè credo serva una grande forza nuova, perchè il Pd da solo non basta. Io vorrei lavorare con Zingaretti e il Pd per offrire una grande alternativa a queto Paese. Non mi iscrivo al Pd ma con il Pd voglio lavorare per dr vita a una grande forza democratica e progressista". Lo dice Roberto Speranza a Otto e mezzo.