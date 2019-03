4 marzo 2019- 16:45 Pd: Speranza, 'rientrare no ma con Zingaretti costruire alternativa a destra'

Roma, 4 mar. (AdnKronos) - "Nessuno di noi ha intenzione di rientrare nel Pd" ma per costruire un'alternativa "forte e credibile alla destra" non basta "il Pd da solo e neanche le altre sigle" del centrosinistra. "C'è bisogno di costruire qualcosa di nuovo". Lo dice Roberto Speranza, coordinatore di Mdp, all'Adnkronos dopo la vittoria di Nicola Zingaretti, neosegretario del Pd. Stupito dall'affluenza alle primarie? Il Pd è ancora vivo? "Sono sinceramente contento della bella partecipazione. È incoraggiante -sottolinea Speranza- dopo le macerie del 4 marzo. La manifestazione di Cgil, Cisl e Uil, il corteo di Milano, il voto delle primarie sono segnali che è viva la sinistra e che c'e bisogno di alternativa. Il Pd ne è una parte rilevante ma, come si è visto anche alle ultime regionali in Abruzzo e Sardegna, non ce la fa da solo così come è". Tutti si aspettano che voi torniate nel Pd di Zingaretti, è così? "Nessuno di noi ha intenzione di rientrare nel Pd. Non è questo il punto. Siamo però consapevoli che come non basta il Pd, non bastano neanche le altre sigle del campo democratico e progressista. Pensarsi autosufficienti sarebbe un errore esiziale per tutti. C'e bisogno di costruire qualcosa di nuovo -osserva il coordinatore di Mdp- che interpreti la profonda domanda di cambiamento che c'è nel Paese. Solo così si potrà finalmente costruire un'alternativa forte e credibile alla destra che è il nostro vero avversario".