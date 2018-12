11 dicembre 2018- 12:58 Pd: Speziale, c'è chi lo vuole trasformare in un 'ricorsificio' di azzeccagarbugli

Palermo, 11 dic.l (AdnKronos) - "L'Onoevole Raciti, segretario regionale del Pd e Presidente della commissione per il congresso, dovrebbe svolgere il suo ruolo con equilibrio e ragionevolezza e soprattutto come interprete fedele del regolamento e dello statuto quadro nazionale; anziché riferimento di una maggioranza che tende a piegare le regole nel proprio interesse". Così, l'ex deputato Calogero Speziale sulle polemiche nel Pd sulle primarie di domenica. "Raciti dichiara che avrei fatto una richiesta di rinvio della presentazione delle candidature, dove? Quando? In quale sede? O è un modo per sviare l'attenzione per le ripetute violazioni del regolamento quadro nazionale?", dice Speziale."In particolare la violazione del comma 7 dell'articolo 2 che fa capo al segretario provinciale ed al relativo componente per la commissione regionale del congresso di predisporre i seggi elettorali per le primarie, i kit per le operazioni elettorali e nominare i relativi presidenti di seggio e gli scrutatori - dice - La commissione regionale presieduta dallo stesso non solo ha rinviato la data della presentazione delle liste (voglio ricordare che le liste a sostegno dell'onorevole Piccione erano tutte già predisposte) ma vuole: istituire la mappa dei seggi (non è un caso che è circolata una mappatura dei seggi di Catania sconosciuta al segretario di federazione in contrasto con il regolamento nazionale); nominare i presidenti e gli scrutatori, in contrasto con le norme del regolamento nazionale e con lo statuto".E conclude: "Qualcuno anziché interrogarsi, e il Congresso poteva essere una buona occasione, sulla drammatica crisi del PD e del suo rapporto con la società, lo vuole trasformare in un 'ricorsificio' di 'azzeccagarbugli'. Non si aspettano certo questo i nostri elettori. E' il modo peggiore di svolgere un Congresso".