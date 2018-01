PD: SPEZIALE, NON SIAMO FORZA ITALIA DOVE C'è UN CAPO-PADRONE

4 gennaio 2018- 19:27

Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - "Se non si da voce ai circoli, ai consiglieri comunali, ai sindaci, che sono la struttura vera del partito, si rischia di delegittimare la presenza del Pd nei territori. E' un problema di democrazia. Noi non siamo Forza Italia dove c'è un capo-padrone, siamo un partito fatto da militanti e se si pensa che la sola attribuzione schematica del rapporto fra le correnti possa affrontare questo momento difficile della campagna elettorale questo potrebbe essere un errore esiziale per la storia del Pd". Così Lillo Speziale, esponente dell'area Orlando del Partito democratico, a margine di un incontro convocato, nella sede del partito di via Bentivegna a Palermo, insieme agli ex deputati Giovanni Panepinto e Pippo Digiacomo per discutere delle prossime elezioni politiche. "Nessuno vuole essere candidato - ha aggiunto - Vogliamo solo che il Pd sia in partita e per farlo deve avere un rapporto con il territorio".