28 febbraio 2019- 12:32 Pd: Stefano, 'affluenza gazebo? anche stavolta ci sarà segnale importante'

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - "Io prevedo che ancora un volta il popolo riformista di questo Paese darà un segnale importante". Lo dice Dario Stefano, vicepresidente del gruppo Pd al Senato, all'Adnkronos in merito all'affluenza alle primarie del 3 marzo. "Non si tratterà di qualche migliaio di click di provenienze non assicurata ma di un partecipazione per continuare ad essere argine a ad una deriva populista e sovranista che questo Paese non merita e che ci sta portando al baratro", afferma.